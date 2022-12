L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport ha scritto a proposito del futuro in azzurro di Diego Demme. Secondo quanto riportato, il mediano non è contento del suo minutaggio e vorrebbe avere più spazio. L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti però, gli ha sempre manifestato la sua fiducia. Dunque, sta al tedesco fare la sua scelta: se cambiare aria e giocare di più oppure restare in azzurro e vincere il campionato.