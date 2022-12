Il Fatto Quotidiano – Operazione Prisma, i WhatsApp di Chiellini ai compagni: “La Juve dirà che rinunciamo a 4 mesi di stipendio”

L’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano ha diffuso una nuova intercettazione riguardo il caos scoppiato nel mondo Juventus. La questione riguarda la rinuncia agli stipendi per 4 mesi annunciata durante il lockdown, che non sarebbe altro che un mezzo per nascondere una dilazione, ed è uno dei temi centrali dell’operazione Prisma. In particolare, ci si sofferma su due messaggi inviati da Giorgio Chiellini su WhatsApp ai compagni di squadra. “Ciao a tutti, come sapete stiamo parlando con Fabio e il presidente per cercare di aiutare il club e tutti i dipendenti in questo momento di difficoltà. La proposta finale è questa: ci mancano 4 mesi di salario, 3 mesi pagati in caso che riusciamo a finire il campionato, 2 mesi e mezzo in caso di stop. Il presidente ha garantito il pagamento di una mensilità il 1° luglio e il resto nella stagione 20/21. Ringraziano davvero tutta la squadra per la sensibilità. In caso di ok, domani avrei un foglio firmato dal presidente dove si fa garante di quanto detto sopra. Per questioni legislative di Borsa, la comunicazione che uscirebbe è solo della rinuncia ai 4 mesi. È chiesto di NON PARLARE NELLE INTERVISTE sui dettagli di questo accordo”.

Il giorno dopo, il difensore avrebbe poi scritto: “Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente come quello che abbiamo firmato io e il presidente, dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione. Successivamente, saranno contattati i vostri avvocati o agenti e NELLO STESSO MOMENTO saranno firmati i contratti validi per questa stagione e per la prossima. La Juventus farà un comunicato stampa dove dirà che rinunciamo a 4 mensilità per aiutare il club. Grazie di tutto”.