Buscaglia: “A gennaio ci sarà un nuovo campionato, importante il recupero di Kvara”

Ricky Buscaglia, corrispondente e giornalista per Dazn, ha parlato di Kvara a Radio Kiss Kiss Napoli.

Del georgiano ha parlato così il commentatore: “Per Kvara è importante recuperare energie, a gennaio comincerà un campionato nuovo e completamente diverso. La visita di Insigne fa riemergere tanti ricordi, colpisce il cuore”. Il 77 ex Dinamo Batumi ha recuperato completamente dalla lombalgia acuta che non gli ha permesso di prendere parte alle ultime due sfide dell’anno solare contro Empoli e Udinese e quindi sarà regolarmente presente in Turchia per il ritiro prenatalizio.