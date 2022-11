Dossena: “Il Napoli non è abituato a vincere trofei, la pressione potrebbe spezzarli”

Andrea Dossena, esterno italiano ex Napoli ha parlato nel corso di “Si gonfia la Rete” del Napoli e della situazione di classifica attuale. Queste le sue parole: “Non sappiamo se il Napoli riuscirà a tenere lo stesso ritmo per tutta la stagione, lo vedremo poi col passare del tempo, ma che sia una certezza questa squadra è sicuro. I punti di vantaggio sulle altre rappresentano la forza della squadra, e sono sicuro che alla ripresa vedremo di nuovo la solita macchina da gol, che vorrà imporre sempre il proprio gioco. Ho giocato nel Napoli quasi 10 anni fa e le cose sono cambiate molto nel mondo del calcio. Ma la passione e l’entusiasmo della città non sono cambiati. Il Napoli non ha ancora l’abitudine di vincere trofei. Quando lotti per un traguardo così grande la pressione ti può spezzare, e il grande affetto e la passione dei napoletani potrebbe essere un peso per gli azzurri. Al momento va tutto bene, se accadrà che ai sarà fatica in una gara e poi in quella successiva, una squadra importante magari la gestisce al meglio, non sappiamo come il Napoli possa gestire la situazione. Alla ripresa, nella partita contro l’Inter sarà importante non perdere per consolidare il primato e fermare una rivale”.