Le regole d’oro per le scommesse live in Italia

Chi è appassionato di sport e gambling sicuramente saprà cosa sono le scommesse live. Per chi non le conoscesse ancora, si tratta di una fetta del mercato del gioco d’azzardo che è stato letteralmente preso d’assalto negli ultimi anni in Italia, raggiungendo sempre più persone. Ma che cos’è esattamente il live betting? Questo tipo di scommessa consiste semplicemente nel piazzare una puntata su eventi sportivi che si svolgono in tempo reale. Nulla di più coinvolgente quindi per gli amanti dello sport e i tifosi più fedeli che vogliono avvicinarsi al mondo delle scommesse: basta seguire live l’evento sportivo e giocare in-play su non-aams.it. Se pensi che questa formula di scommessa possa fare al caso tuo leggi questa guida, ti aiuterà a comprendere come tentare la fortuna anche in questo campo del gioco d’azzardo online!

Come iniziare a scommettere live

Al contrario delle scommesse tradizionali, quelle live compariranno sui portali dei siti dei bookmaker solo nel momento in cui le partite saranno iniziate e generalmente, nel corso della competizione per questo tipo di scommesse, vengono proposte centinaia di puntate diverse con quote che variano in base a ciò che accade in campo. Se sei interessato a iniziare a scommettere live in Italia, ci sono però, alcune cose che potresti voler sapere. Innanzitutto, su che sport è possibile giocare queste scommesse, per esempio. Bè, come è facile immaginare la forma più popolare di scommesse live è quella sulle partite di calcio, molto popolari nel mercato del gioco d’azzardo italiano e che saranno di conseguenza anche le più facili da trovare sui casinò virtuali, seguite da quelle di tennis e motoGP. In secondo luogo, un’altra domanda che potrebbe sorgere spontanea è su quali siti è possibile trovare queste scommesse per iniziare a giocare. Questa formula di scommessa si può trovare facilmente sui siti dei migliori bookmaker stranieri, quindi, se sei deciso a voler iniziare la tua carriera da scommettitore live in Italia accertati prima di scegliere un bookmaker affidabile che oltre a fornirti assistenza e garanzie, possa darti la possibilità di giocare con piccole somme. Offrire questa opportunità ai nuovi clienti è importante, perché tra i frequentatori dei siti non aams non ci sono solo giocatori esperti, ma anche persone che hanno appena incominciato a scommettere e che sono quindi poco pratici del gioco.

Consigli per avere successo come scommettitore live in Italia

Sono in tanti a voler sapere come fare a vincere con le scommesse live. Giocatori con esperienza sul campo consigliano che oltre a documentarsi bene sulle squadre, partite e atleti che ci interessano, per poter scommettere su partite, atleti o discipline che si conoscono bene, bisogna imparare ad essere scaltri nel pronosticare in tempo reale. Quando si scommette live, infatti, è necessario ingegnarsi nel puntare su soluzioni che i bookmaker stessi non si aspettano. Ad esempio, se una squadra fortemente favorita entra in svantaggio, conviene piazzare una scommessa live sulla sua vittoria il compenso in caso di previsione corretta ammonterà ad un importo più alto proprio perché per vincere la squadra dovrà rifarsi per uscire dalla situazione di svantaggio in cui è venuta a trovare. Queste piccole strategie dovrebbero essere seguite poi da alcune regole d’oro del gambling live come del gambling in generale, come:

Diversificare le scommesse e non investire tutta la somma di denaro disponibile in un’unica scommessa che potrebbe alla fine rivelarsi sbagliata.

Scommettere solo su partite che si guardano o su squadre di cui si sa qualcosa.

Puntare sulla squadra favorita se non si è sicuri dell’esito di una partita.

Essere pazienti. A volte può essere necessario un po’ di tempo per guadagnare nelle scommesse live.

Fare attenzione alle truffe online e quindi essere certi di interfacciarsi con bookmaker di fiducia

Tenendo a mente questi semplici accorgimenti, potrete essere sicuri di aver trovato attraverso scommesse di questo tipo, un ottimo modo per guadagnare dagli eventi sportivi che siete abituati a seguire. Un ottimo compromesso dunque, a portata di clic!