Il direttore della noto portale Calcio e Finanza, Luciano Mondellini, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per dire la sua sulla possibile cessione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole: “Il Napoli sta stupendo tutti, in Italia ed in Europa! Alla lunga erò, soprattutto per competere in Champions, bisogna avere basi molto solide economicamente parlando.

De Laurentiis, al momento, ha molti fondi interessati all’acquisto della società. La squadra è giovane e piena di gioielli, inoltre la società è florida e sana a differenza di molte squadre che militano in Serie A. ADL sarebbe disposto a cedere il Napoli solo a peso d’oro e, con i presupposti che ci sono, ciò potrebbe accadere nel breve.

Lo scudetto? Sarebbe un motivo in più per lasciare i napoletani da trionfatore“.