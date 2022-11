La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha voluto smentire la notizia che circola nelle ultime ore, secondo la quale Giuntoli e Spalletti sarebbero pronti ad un passaggio alla Juventus al termine della stagione corrente. Immediata è arrivata la smentita della radio ufficiale degli azzurri! In primis Luciano Spalletti ha una clausola che permette al Napoli, in qualsiasi momento, di prolungare il contratto del tecnico fino a giugno 2024. Cristiano Giuntoli, invece, ha sempre affermato di trovarsi benissimo a Napoli sotto la guida di Aurelio De Laurentiis. Due ottimi motivi, spiega KKN, per cui la notizia che circola nelle ultime ore è da definirsi “fake“.