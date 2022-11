Mangiante su Spalletti: “Nessuno lo ha considerato in estate”

Angelo Mangiante, giornalista e corrispondente in ambito Roma per Sky Sport, ha parlato del Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli.

Quest’ultimo si è espresso in tali termini sull’allenatore degli azzurri: “Nessuno aveva considerato, in estate, le qualità di un allenatore come Spalletti e di quanto il suo lavoro potesse essere importante. Sono convinto che la pausa per il Mondiale sarà importante sia per chi vi parteciperà sia per chi rimarrà ad allenarsi a Castel Volturno. Dopo le festività il Napoli tornerà a riprendere la sua marcia”. Nessun dubbio per Mangiante: il Napoli manterrà intatta la sua posizione di classifica.