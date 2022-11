Fabrizio Vettosi è stato intervistato da Radio Marte sul tema Napoli.

L’esperto di economia si è focalizzato sul nuovo ciclo azzurro: “Non ho mai criticato ADL in estate. La politica dei giovani è ritornata. Bisogna evitare con astuzia ed intelligenza che venga fatta una pressione sui calciatori stessi. Ad esempio a livello mediatico sono in netto risalto i nomi di Kvara e Kim e questo potrebbe essere un fattore negativo per il gruppo squadra”.