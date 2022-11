Frey su Meret: “Noto da anni delle qualità in lui”

Sebastian Frey, ex portiere di Serie A, ha parlato di Napoli e di Meret.

Quest’ultimo ha esaltato il numero uno del Napoli: “Di Meret avevo già intravisto delle potenzialità negli anni precedenti. Avrei voluto vedere un suo anno da titolare indiscusso senza alternanza, così avremmo potuto giudicarlo. In effetti questo è il suo primo anno da titolare in tal senso”. Detto da un portiere celebre del calcio italiano come Frey, si può dire che sia un elogio più che sufficiente per far intendere come sia visto il portiere friulano anche all’esterno dell’ambito Napoli.