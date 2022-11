Andrea d’Amico, procuratore ed agente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha detto la sua su Osimhen.

D’Amico, nel 2020, fece da intermediario nella trattativa tra Lille e Napoli per Osimhen, e oggi ha commentato il rendimento dell’attaccante nigeriano:

“E’ vero che sta facendo molto bene, ma non avevo dubbi: Spalletti è un ottimo tecnico e ha migliorato tanto l’attaccante nella tecnica. Il Napoli è stato bravo a puntare su di lui, era un giocatore che aveva appena fatto un anno di Ligue 1, poi c’è anche da dire che nei due anni precedenti ha subito due infortuni gravi e ciò ha inficiato sul suo rendimento. Ma, ripeto, Osimhen sta vivendo la fase della sua definitiva esplosione”.

Poi ha chiosato anche su una possibile cessione in estate:

“Sicuramente il nostro mercato è di secondo livello, per cui i giocatori che esplodono vogliono andare via. Quello che so è che alcune big di Premier sono molto forti sul nigeriano”

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.