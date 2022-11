Fabio Caressa, ieri, nel corso di “Sky Calcio club”, ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti, e del grandissimo cammino di questa squadra, letteralmente schiacciasassi.

Il giornalista ha esaltato anche Osimhen, esaltando anche la sua vigoria fisica. Queste le sue parole:

“La cavalcata del Napoli è storica: io non ricordo tante squadre con certi numeri e che divertono anche chi vede giocarle. Ci sta facendo vedere grandi giocatori e poi c’è Osimhen: è un leone, lui mette la testa dove altri non metterebbero l’armatura. Per me, possono anche superare i 100 punti”.