Fabio Mandarini, giornalista del “Corriere dello Sport”, ha detto la sua su Osimhen, il capocannoniere della Serie A Tim, che è uno degli uomini di punta di questa squadra.

Per il giornalista, Osimhen sta vivendo il suo miglior momento nella carriera e ha spiegato il motivo. Queste le sue parole:

“Osimhen è nel suo miglior momento perché è migliorato tanto; adesso è un padre, ma in campo è decisivo, lotta su tutti i palloni, tiene impegnate le difese avversarie, ma non solo. Ad esempio, non è più polemico come prima, anzi è un giocatore che non prende più gialli, non si innervosisce più e sta diventando un leader. Inoltre, a Bergamo e a Roma ha siglato i goal vittoria, per cui sta decidendo anche le gare importanti”.

Fonte; Radio Kiss Kiss Napoli.