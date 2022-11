Ulivieri: “Fuori luogo parlare di Juve, il Napoli sta giocando un altro campionato”

Renzo Ulivieri, Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato a “Radio Marte”: “Gli episodi capitati ieri al Bentegodi sarebbero da rivalutare. Anche il rigore in Napoli-Empoli è da valutare. Sono casi particolari: può essere rigore, può non essere rigore. Meglio, invece, valutare il gioco delle squadre. In particolare il bel gioco del Napoli, squadra che sa dare spettacolo e sa gestire le partite, anche quelle faticose come con l’Empoli. Mi sembra fuori luogo parlare della Juve, perché giocano due campionati diversi. La classe arbitrale sta cambiando pelle. In Italia stanno cercando di arbitrare in stile europeo e fischiare meno, contribuire allo spettacolo cercando di mantenere l’intensità della gara per favorirne la spettacolarità. E’ un cambiamento difficile, un passaggio abbastanza delicato”.