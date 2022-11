Secondo Sky Sport, Eljif Elmas, decisivo nel match contro l’Atalanta, è in vantaggio su Giacomo Raspadori, scelto contro l’Empoli, per sostituire Kvicha Kvaratshkelia ancora succube dei fastidi lombalgici che durante l’ultima settimana l’hanno tormentato. La pausa Mondiali, in questo senso, è una buona notizia per i partenopei.