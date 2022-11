Il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara di domani contro il Napoli al Maradona:

“Lavoriamo ogni giorno per vincere. L’obiettivo non cambia. Sappiamo che non sarà facile. Il Napoli è una squadra fortissima, dovremo fare attenzione a Osimhen, attaccante fortissimo”