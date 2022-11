Transfermarkt – Incredibile aumento di valore per il Napoli, ecco chi vale di più nella rosa azzurra

Il noto sito Transfermarkt ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un aggiornamento dei valori dei calciatori di Serie A, sia in positivo che in negativo. Il Napoli dopo l’ottimo avvio di stagione vede molto giocatori aumentare il proprio valore, sono infatti 7 i giocatori azzurri nella top 30. Il più grande balzo in avanti lo fa ovviamente Khvicha Kvaratskhelia, che ha attualmente un valore di 60 milioni di euro, con un miglioramento di ben 25 milioni rispetto all’ultima volta. Gli altri sei azzurri sono: Lobotka, con un valore di 30 milioni, Kim MinJae con 35 milioni, Raspadori, che aumenta di 5 milioni il proprio valore e sale a 35. Abbiamo poi Anguissa con un valore di 38 milioni di euro, Zielinski con un valore di 40 milioni e il più costoso della rosa azzurra è Victor Osimhen, che vale ben 70 milioni di euro.