L’edizione odierna de Il Messaggero Veneto ha scritto a proposito della situazione infortunati in casa Udinese, prossima avversaria del Napoli in campionato. Non sarà del match il difensore Rodrigo Becao, che ha provato in ogni modo a recuperare, ma non prenderà parte alla trasferta in Campania. Lo staff bianconero, come riportato dalla testata, preferisce non rischiarlo. Insieme a lui mancheranno Udogie, e Makengo, mentre resta in dubbio Nuytinck.