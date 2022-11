Ufficiale – Annunciati i 26 convocati per il Qatar. Niente convocazione per Giovanni Simeone

Si avvicina sempre più l’inizio del Mondiale 2022 in Qatar, e anche la nazionale Argentina ha comunicato i 26 giocatori che faranno parte della spedizione qatariota. Tra i giocatori che speravano di esser convocati con l’Albiceleste c’era anche Giovanni Simeone, che non riesce a guadagnarsi la convocazione. Il Ct Scaloni in attacco ha fatto altre scelte rispetto all’attaccante azzurro, convocando molti attaccanti del campoonato italiano. Questi gli attaccanti convocati: Messi, Correa, Dybala, Nico Gonzalez, Di Maria, Lautaro Martinez, Alvarez.