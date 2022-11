Dall’Inghilterra – Osimhen obiettivo numero uno del Manchester United, ma c’è anche il Real

Victor Osimhen è un obiettivo di mercato ormai dichiarato del Manchester United, sin da questa estate, quando i red devils erano pronti ad offrire 100 milioni per il nigeriano. L’affondo estivo sponda rossa di Manchester non è andato a segno, ma la squadra di Ten Hag è pronta a riprovarci per il numero 9 azzurro già nel mercato di gennaio. Dall’Inghilterra la stampa parla di un ritorno di fiamma nel mercato invernale, dove lo United farà un sondaggio per il nigeriano, ma molto difficile che il Napoli lo lasci partire. A quanto però il nigeriano è finito anche nel mirino di Carlo Ancelotti e del Real Madrid, che farà concorrenza allo United per l’acquisto del bomber.