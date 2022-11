Spalletti: “Le polemiche arbitrali non ci riguardano. Vogliamo fare ciò che interessa”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani contro l’Udinese. Il tecnico toscano ha parlato di varie cose, e tra queste anche delle polemiche riguardanti gli arbitri fatte negli ultimi giorni dopo il rigore assegnato agli azzurri. Queste le sue parole a riguardo: “Le polemiche arbitrali non ci riguardano, si ritorna sempre allo stesso concetto. Noi vogliamo andare fuori e fare calcio, una cosa che interessa e che coinvolge il sentimento dei nostri sporitivi. Lì si fa il piacere. Si possono fare statistiche sul rigore, si possono prendere giornali e vedere cosa ne dicono. Mi sembra simile a quello che prendemmo con il Lecce. Però le polemiche non possono interessarci”.