Spalletti: “Per la sosta bisogna confrontarci con le cose. Abbiamo uno dei migliori preparatori”

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa odierna in vista del match con l’Udinese ha parlato anche della sosta per il Mondiale che arriverà da domani. Queste le sue parole: “Per la sosta bisogna confrontarci con le cose. Poi volta per volta andare a trovare la soluzione. Verrà poi fuori qualcosa perché siamo andati a visionare per certi versi. Noi abbiamo secondo me uno dei preparatori migliori. Sinatti lo conoscevo da fuori e mi piaceva già. Lui sa come fare e ha una semplicità e una naturalezza che fanno specie in questo mondo. Poi ci si lavora insieme ed è una roba di sintesi e si va a prendere il meglio. Sono contento di poter lavorare con lui”.