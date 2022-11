Fontana: “I clean sheet di Lazio e Juve? Il Napoli è più avanti nel gioco. Anche Meret sta influendo”

Alberto Fontana, ex portiere, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Quanto pesano i 9 clean sheet di Lazio e Juve sull’economia del campionato? In Serie A, da quarant’anni a questa parte, l’80% delle squadre che vince lo Scudetto ha la migliore difesa. Oltre i clean sheet, Juve e Lazio vantano anche il minor numero di gol subiti. Ciononostante, vedo molto avanti il Napoli, per gioco, condizione fisica e convinzione. E sugli azzurri stanno influendo le grandi prestazioni di Meret, che per me è sempre stato un grandissimo portiere e ha dimostrato di avere tanta personalità oltre alle grandi capacità, perché ha iniziato il campionato sapendo che la società stava cercando un altro portiere. Alla fine, la scelta del Napoli di dargli fiducia è stata totalmente azzeccata”.

“Divampa da tempo una strana percezione del calcio: la cultura della vittoria come ossessione in un calcio (italiano) fondamentalmente perdente. Che ne pensa? Sono d’accordo, anche se sembra – e mi auguro – che il vento stia cambiando… L’attaccamento alla vittoria si accompagna quasi sempre al bisogno di sconfiggere l’avversario e spesso non vuol dire che questo sia sbagliato. Certo, però, contano tanti fattori: la dimostrazione di forza è evidente in questo nuovo Napoli e il continuo martellamento di Spalletti sta dando i suoi frutti, l’ossessione per la vittoria si sta impossessando dei giocatori, dei dirigenti, dello staff, dei tifosi e di tutto l’ambiente”.