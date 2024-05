Il Mattino – Italiano pupillo di ADL, quattro motivi per preferirlo a Gasperini

Secondo quanto riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, Vincenzo Italiano sarebbe un pupillo di ADL: “Al momento Italiano sembra poco propenso a raccogliere la pesante eredità di Thiago Motta al Bologna e riflette sul Torino. Quel che è certo è che a fine campionato Italiano lascerà la Fiorentina. Ci sono almeno quattro motivi per preferirlo a Gasperini: Italiano è un pupillo di De Laurentiis, piace a Manna, ha un ingaggio più abbordabile (il suo stipendio si aggira sui 2 milioni di euro con la Viola) e rappresenterebbe la continuità di un determinato progetto tecnico: il suo marchio di fabbrica è la difesa a “4” (a dispetto del Gasp il cui mantra invece è quello di avere tre centrali davanti al portiere e due esterni a tutta fascia). Il tecnico di origini siciliane ha il contratto in scadenza con la Fiorentina che però potrebbe esercitare l’opzione (unilaterale) di rinnovo automatico. Così non sarà e se anche fosse c’è una clausola (da un milione di euro) che libererebbe comunque Italiano dal club di Commisso“.