Il Mattino – ADL ha visto in tv l’Atalanta in finale, guarderà anche la Viola in quella di Conference League

Come riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha seguito la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen, soprattutto per seguire con particolare attenzione Gian Piero Gasperini: “Ieri sera il presidente del Napoli ha seguito in tv la finale tra Atalanta e Bayer Leverkusen, terminata con lo storico successo di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, De Laurentiis tirerà le somme sul nuovo allenatore del Napoli soltanto settimana prossima, al termine del campionato e soprattutto dopo la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos. Questo perché in ballo c’è anche il futuro di Vincenzo Italiano, l’altro allenatore cercato con insistenza dal Napoli per la prossima stagione. Insomma, l’esito di Atalanta-Bayer non ha provocato chissà quale reazione da parte di De Laurentiis, che per il momento si limita ad aspettare ulteriori sviluppi. Gasperini e Italiano restano in pole per la panchina del Napoli, pur rappresentando filosofie di gioco completamente diverse. Ma De Laurentiis stima entrambi e non ha mai fatto nulla per nasconderlo“.