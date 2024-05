Gazzetta – Napoli-Lazio, spunta un possibile scambio. Lo scenario

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di un possibile scambio tra Napoli e Lazio. Non è da escludere un filo diretto tra i due presidenti Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito. Gli azzurri ad esempio, dovranno cercare un giocatore per sostituire il partente Piotr Zielinski. Tra i profili prediletti, ci sarebbe quello di Luis Alberto, valutato non meno di 15 milioni e intenzionato a cambiare aria. I biancocelesti invece, vorrebbero Giovanni Simeone, attaccante in cerca di spazio e molto gradito al neotecnico Igor Tudor. Lo scenario di un possibile scambio non è da escludere.