Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli. Ecco le sue parole:

«Quella del Napoli è una bella storia. Ad inizio campionato ho previsto 1° Napoli e 2° Milan, mi hanno scritto di tutto. Quelli che sono abituati alla ‘normalità’, cioè a vedere le squadre con grande storia e forte monte ingaggi favorite, si stupiscono. Ho fatto diverse valutazioni, innanzitutto la validità di un progetto molto interessante e la campagna acquisti: conoscevo Kim, di Raspadori ne ho parlato molto spesso, Simeone mi è sempre piaciuto, ho visto una squadra con un organico molto importante. Non conoscevo Kvara nel dettaglio, ne ho visto solo highlights e pensavo fosse molto valido, ma da qui ad essere protagonista venendo dal campionato georgiano, ce ne passa. Quello che è stato più straordinario di tutti è Spalletti che ha cambiato ancora gioco e ha trasformato il Napoli in una macchina da guerra contro cui tutti non capiscono come giocare. Finalmente il Napoli sta dando soddisfazioni perché vince e convince, da padrone del campo e del pallone. Mi diverte tantissimo perché è incomprensibile per quasi tutti gli addetti ai lavori».