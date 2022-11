L’Udinese non si riposa e scende subito in campo ad allenarsi, ecco il report del club: «Allenamento post Spezia pomeridiano per l’Udinese. Gli elementi impiegati ieri con un maggior minutaggio hanno svolto un programma di recovery, gli altri si sono allenati sul rettangolo verde iniziando la seduta con passing drill prima di concentrarsi su un lavoro aerobico. A concludere del programma esercitazioni di finalizzazione. Domani la squadra scenderà in campo al mattino».