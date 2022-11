Gazzetta – Napoli maturo e completo: gli azzurri si stanno imponendo da favoriti

Il Napoli continua a perseguire la sua striscia inarrestabile di risultati utili consecutivi.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui gli azzurri sarebbero attualmente la squadra da battere senza alcun dubbio. Per quanto visto in campo, dalla scorsa stagione c’è stato un cambiamento radicale, rappresentato da un lavoro eccezionale di Luciano Spalletti: “Scollinati i sessant’ anni, Luciano Spalletti ha raggiunto una maturità piena e rotonda. Nel suo Napoli di oggi si tengono insieme molte cose, all’ apparenza contrastanti. Il Napoli sa palleggiare e lanciare, difende “alto” o “basso” a seconda delle necessità. Parla più lingue, non è schiavo di alcun integralismo. Si fa concavo o convesso in base alle circostanze”.

L’allenatore del Napoli è pronto a guidare i suoi uomini alla vittoria.