Gazzetta – Kvara surplus rispetto a De Ketelaere: il resoconto

Kvara continua a dominare di partita in partita.

Il georgiano sta rendo molto di più rispetto alla promessa del belga, arrivato in estate con aspettative davvero alte. La Gazzetta dello Sport ha esaminato il paragone tra i due, sottolineando l’impatto da craque dell’attaccante del Napoli, che ha ereditato alla grande il ruolo di Lorenzo Insigne, abile dispensatore di palloni dalla fascia sinistra: “La squadra di Spalletti, invece, è ancora al comando, sempre a quota 32, ma stavolta da sola, cinque punti sopra l’ Atalanta e sei sul Milan. Sei come i gol realizzati da Kvaratskhelia, tutti su azione in dodici partite, mentre De Ketelaere in undici presenze è fermo a zero e aggiungiamo che ci rimarrà a lungo se non prova mai a calciare verso la porta avversaria. È vero che Pioli è bravissimo ad attendere la crescita dei suoi giocatori, ma è altrettanto vero che per il centrocampista belga, nato il 10 marzo 2001, non vale l’ alibi dell’ ambientamento in un campionato difficile come quello italiano”.