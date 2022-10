Repubblica – Napoli, Lobotka protagonista indiscusso della squadra

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro è ormai protagonista indiscusso e la squadra non può fare a meno di lui:

“Non segna eppure disegna, è incredibile come Stanislav Lobotka sia diventato la matita silenziosa del Napoli. Uno di quelli che i tifosi faticano a inquadrare, attratti dai gol, dal dribbling, arma fatale e tormentata, dall’ovvio che, per fortuna, non sempre è oppio. Luciano Spalletti lo ha trasformato da supplente in docente. La pressione non lo spaventa. Il «movimento» dei compagni gli offre una vasta gamma di passaggi, corti o lunghi. Ecco: l’arte di smarcarsi per agevolare, e tutelare, il «distributore» di turno”.