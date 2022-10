CdS – Simeone è il bomber che il Napoli stava aspettando

«Sentivo di dover venire qui» ha svelato Giovanni Simeone spiegando la scelta di Napoli. E’ lui il protagonista di un articolo su Il Corriere dello Sport, che lo chiama scherzosamente “Speedy Gonzales”, per la rapidità con cui fa gol appena entra in campo dalla panchina.

“L’uomo va di fretta e Cremona, ma chi l’avrebbe detto, è stato l’appuntamento al quale s’è presentato con minor solerzia. Con il Liverpool gli bastarono 3′, prima di scoprire che stava piangendo, disteso sull’erba, travolto dai compagni, per averla fatta grossa, gol in Champions. A San Siro, gli servì una dozzina di minuti, per andare a girare di testa, come solo i centravanti sanno fare, e chiuderla lì. Alla Cruijff Arena, un altro tempio, 17′ e poi, eccolo là, il gol, e infine lo Zini, Cremona, quando è uscito dalla nebbia di una partita sporca, l’ha illuminata andando a saltare tra le nuvole, spuntando dal nulla e tra giganti, al diciannovesimo della sua personalissima partita”. Si legge sul quotidiano.