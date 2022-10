TuttoSport – Simeone continua a sorprendere: impatto clamoroso dell’argentino

Giovanni Simeone continua a sorprendere.

L’ex Verona, come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, sta infiammando i tifosi azzurri a suon di reti importantissime. Ne fa un resoconto il quotidiano piemontese, sottolineando la rete contro la Cremonese: “Pesantissimo il gol del bomber argentino, come quello segnato a San Siro contro il Milan, rete del successo arrivata al 78′, cioè 12 minuti dopo il suo ingresso al posto di Raspadori. Quello alla Cremonese resterà impresso nei libri di storia anche perché è stato il gol numero 3.500 del Napoli in Serie A, un dato statistico a corredo di una stagione entusiasmante per il bomber che in pochi pensavano potesse incidere ad alti livelli, dopo aver frequentato in carriera nel nostro campionato realtà medio-basse come Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina. Invece, in pochissimo tempo a Napoli ha dimostrato proprio

il contrario. Nei 277 minuti disputati in maglia azzurra vanta la media-gol di uno ogni 69′ ed è un dato relativo alle 9 apparizioni stagionali, con 4 reti all’attivo”.

Spalletti si gode il suo Cholito.