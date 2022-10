Gazzetta – Il Napoli è un con un piede e mezzo agli ottavi: il lavoro di Spalletti ha pagato

Il Napoli è ad un passo dal raggiungere gli ottavi di finale di Champions League.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si è soffermata sul lavoro certosino compiuto da mister Spalletti in questi mesi: “Luciano Spalletti è stato bravissimo a riconvertire il Napoli. Kvaratskhelia non spiega tutto né abbastanza. Un giocatore da solo non

cambia nulla nell’ immediato, neppure Diego Maradona all’ esordio in azzurro fece svoltare la squadra: il suo primo Napoli, nella stagione 1984-85, arrivò ottavo in Serie A e uscì dalla Coppa Italia agli ottavi. Nella ricostruzione rapida del Napoli di oggi si riconosce la mano di Spalletti, un tecnico con quasi trent’ anni di esperienza alle spalle. Tre decenni in cui Spalletti non si è mai ancorato alla stessa idea di calcio. Spalletti si è aggiornato, evoluto, messo in discussione. Ha cominciato nell’ era di Sacchi e si è spinto fino a oggi, l’ evo di Guardiola”.

Un Napoli straripante, che non vuole assolutamente fermarsi.