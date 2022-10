Secondo quanto riportato da un noto giornale turco, Il Napoli ha presenziato con dei rappresentanti del club alla partita del Fenerbahce contro il Besiktas al Vodafone Park di Istanbul per visionare Ferdi Kadioglu. Il club azzurro lo segue molto, ma la cifra fissata è molto alta: 25 milioni di euro per per il classe ’99 che è seguito anche da Siviglia e Ajax.