Cremonese-Napoli – I convocati della Cremonese per la sfida di domani

La Cremonese è pronta ad affrontare il Napoli nella sfida di domani pomeriggio allo stadio ‘Ziti’ di Cremona. I grigiorossi cercano ancora la prima vittoria stagionale, e fino ad ora in casa sono arrivati 1 pareggio e 2 sconfitti. Al momento il club di mister Alvini è penultimo a 3 punti, ed è in cerca di punti importanti. Domani il mister avversario dovrà fare a meno di un ex Napoli, non prenderà parte alla sfida Vlad Chiriches, mentre nelle fila azzurre c’è un ex Cremonese come Gianluca Gaetano, l’anno scorso in prestito a Cremona. Di seguito i convocati di mister Alvini:

Carnesecchi

Radu

Saro

Aiwu

Bianchetti

Lochoshvili

Ndiaye

Quagliata

Sernicola

Valeri

Vasquez

Acella

Ascacibar

Baez

Castagnetti

Escalante

Meité

Milanese

Pickel

Buonaiuto

Ciofani

Dessers

Felix

Okereke

Zanimacchia

Tsadjout