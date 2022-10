Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Victor Osimhen si starebbe allenando in parte in gruppo e in parte da solo con lavori personalizzati.

La convocazione per la trasferta di domani contro la Cremonese, quindi, non è ancora certa. L’infortunio rimediato contro il Liverpool sembra essere smaltito, ma considerando la sua precedente lesione al bicipite femorale destro, di certo non scenderebbe in campo dal primo minuto.

Per quanto riguarda il resto della squadra, Spalletti potrebbe mescolare un po’ le carte in vista delle partite ravvicinate tra Champions e campionato. Torneranno dal primo minuto Politano e Mário Rui, ma potrebbe esserci una chance anche per Ostigard, Ndombele e Simeone.