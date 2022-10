GdS – La probabile formazione del Napoli. 5 cambi per Spalletti

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match contro la Cremonese. Secondo il quotidiano ci sarà un mini turnover da parte di Luciano Spalletti. In difesa è previsto l’avvicendamento tra Rrahmani e Ostigard. Mario Rui si riprenderà la fascia sinistra al posto di Olivera. A centrocampo parte Ndombele titolare al posto di Zielinski. Sono invece due i cambi in attacco: Politano al posto di Lozano ed il macedone Elmas per Kvara che si accomoderà inizialmente in panchina. Gli azzurri vanno a caccia del loro settimo successo consecutivo tra campionato e Champions League. La squadra di Luciano Spalletti vuole ulteriormente rafforzare il proprio primato in classifica.