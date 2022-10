Kvaratskehlia: “Sogno lo scudetto, CR7 il mio idolo”

Intervistato al Corriere dello Sport il talento azzurro Khivcha Kvaratskhelia ha detto la sua sull’attuale stagione e dei suoi idoli calcistici. Ecco quanto detto:

“Lo scudetto è un sogno, certo. Gli ottavi, a questo punto, un obiettivo. Nessuno ha limiti. Possiamo crescere insieme, mano nella mano. No limits. Vincere la Champions o il campionato? Perché devo scegliere? Tutti e due. Non faccio troppo caso a queste cose dei miei idoli e tra l’altro credo che sia molto difficile arrivare a questi livelli. Diciamo che io voglio arrivare al mio livello: sto lavorando per me stesso. Per essere Kvara. Idolo? Cristiano Ronaldo. Anche se il mio primo amore è stato Guti del Real Madrid. Quando giocavo con gli amici a Tbilisi, la mia città, indossavamo magliette bianche: io, dietro, scrivevo il suo nome”.