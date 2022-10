Bologna-Sampdoria – Le formazioni ufficiale del match delle 20.45

Il Bologna e la Sampdoria si sfidano allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna nel match delle 20.45 di questo sabato di Serie A. I blucerchiati hanno bisogno di vincere, e l’arrivo di Dejan Stankovic nel corso degli ultimi giorni può portare nuova linfa in quel di Genova. Il Bologna anche da poco ha cambiato allenatore e nella sfida di stasera vedremo contro due ex compagni di squadra nell’Inter del triplete del 2010, Stankovic stesso e Motta. Il tecnico serbo schiera Caputo come terminale offensivo e alle sue spalle Gabbiadini con Djuricic e Sabiri. Per il Bologna invece Aranautovic in attacco con Orsolini alle sue spalle insieme a Dominguez e Aebischer. Di seguito le formazioni ufficiali:

Bologna: Skorupski; Cambiaso; Soumaoro; Lucumi; Lykogiannis; Medel; Schouten; Orsolini; Aebischer; Dominguez; Arnautovic

Sampdoria: Audero; Bereszynski; Murillo; Colley; Augello; Vieira; Rincon; Gabbiadini; Sabiri; Djuricic; Caputo