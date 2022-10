CorrSport celebra i De Laurentiis: “Aurelio e Luigi ora godono, ad agosto erano in mezzo ad un’autostrada”

Rendimento specchio per il Napoli di Aurelio e per il Bari di Luigi, che fanno volare in alto il nome della famiglia De Laurentiis. Una grandissima rivincita verso chi, nel corso dell’ultima estate, li voleva via dalle rispettive poltrone, colpevoli di non aver condotto una campagna acquisti all’altezza.

“Aurelio non è simpaticissimo e non fa nulla per esserlo, anzi, fa di tutto per lasciare che il popolo gli si rivolti contro. Quest’estate ha subito insulti, ingiurie, striscioni contro e pure l’istituzione di movimenti social ‘sovversivi’ che l’avrebbero messo in mezzo ad una strada, o meglio ancora un’autostrada.

Aurelio, si è messo persino a studiare e raccontano le leggende che abbia recuperato i testi di Coverciano utilizzati per il Supercorso: deve avere imparato in fretta, se potesse farebbe anche la formazione, che ogni tanto butta lì agli allenatori“.