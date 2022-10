La sfida di questa sera tra Ajax e Napoli sarà l’occasione per vedere all’opera due giovani calciatori che stanno facendo grandi cose in questo inizio di stagione con i loro rispettivi club: Kudus e Kvaratskhelia. Il georgiano, 21 anni, ha già messo a segno 5 gol in campionato con i partenopei, il ghanese che di anni ne ha 22, ha segnato 7 reti con gli olandesi. Secondo il Mattino, i due attaccanti dal grande presente e dal grande futuro saranno sicuramente due attesi protagonisti di Ajax-Napoli.