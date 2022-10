Schwoch: “Ecco come Spalletti ha trovato la quadra senza Osimhen”

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su Station Radio, parlando della squadra e di Spalletti.

Com’è riuscito a trovare Spalletti la quadra senza Osimhen? ” Simeone e Raspadori sono due grandi giocatori. Il Cholito ha siglato 19 gol lo scorso anno, il Napoli lo ha ingaggiato per questo. Sono calciatori di prim’ordine. Il club azzurro ha concluso il calciomercato in bellezza negli ultimi giorni di agosto”. Modulo da schierar con l’Ajax? “Spalletti è sorprendente nelle scelte. Farà la sua decisione, ma credo che Simeone sarà lanciato dal 1′ anche per far rifiatare Jack”.

Tanguy Ndombele potrebbe rivelarsi un grande affare per il Napoli? “Parla il curriculum di questo calciatore. Quando il campionato si farà duro, tornerà utilie un giocatore il quale ha giocato in grande piazze”.

Cos’è cambiato per Spalletti rispetto allo scorso anno? “È una persona molto esigente, ma può contare anche su un anno di esperienza in più. Ha una rosa più omogenea e può affidarsi a tante alternative. Kim e Kvara, inoltre, stanno offrendo un apporto fondamentale al Napoli per la qualità posseduta”.