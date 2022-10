Shota Arveladze, ex giocatore georgiano dell’Ajax ha parlato ai microfoni di De Telegraaf di Kvaratskelia e della possibilità di un trasferimento al club olandese lo scorso gennaio: “Gli è stato offerto nell’ultimo periodo di trasferimento invernale, ma il tempo era troppo breve e il prezzo di quindici milioni di euro troppo alto. Le sue statistiche alla Lokomotiv Mosca non erano così buone. L’Ajax voleva pagare dai nove ai dodici milioni di euro. Alla fine il Napoli lo ha comprato per dieci milioni di euro. A volte va così”.

Khvicha ha classe. È grande, forte e molto completo. La cosa speciale è che è bravo in piccoli e grandi spazi. A volte qualcosa va storto, ma tutte le sue decisioni in campo sono giuste. Non riesco a ricordare una scelta sbagliata. Kvaratskhelia legge la partita ed è un assassino. Arriva sulla palla e uccide”.