Sky: ecco la probabile formazione di Italia-Inghilterra!

Secondo quanto riportato da Sky, la probabile formazione che scenderà in campo alle 20:45 di venerdì sera per la partita di Nations League al San Siro contro gli inglesi sarà: 3-5-2 inedito per il Ct Mancini con Donnarumma confermato tra i pali, così come capitan Bonucci in difesa, affiancato da Toloi e Bastoni. Centrocampo a 5 con i due esterni Di Lorenzo ed Emerson Palmieri, in mediana Jorginho con ai suoi lati Barella e Tonali. In attacco ci sarà la coppia Immobile-Raspadori. Del Napoli dunque occhi puntati sul capitano Giovanni, stakanovista nelle fila dei partenopei, ma in particolare sull’attaccante classe 2000, reduce da ottime prestazioni col Napoli. Jack ha segnato 2 gol nelle ultime 3 partite con la maglia azzurra.