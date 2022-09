La morte di Federica, moglie del mister Fabio Liverani, è scomparsa lo scorso martedì in modo del tutto improvviso. Inutile dire che per l’allenatore del Cagliari si è creato un vuoto dentro di sé difficile da colmare. Per questo l’Italia intera si è commossa davanti a questa separazione ingiusta e precoce e ha deciso di sostenere Liverani. Attraverso il proprio canale Twitter, ADL e il Napoli hanno dato le più sincere condoglianze esprimendo tutta la vicinanza alla famiglia, perché dinanzi a tragedie simili, non esistono barriere.