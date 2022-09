Oscar Damiani, ex Napoli, ha spezzato una lancia a favore degli azzurri. Queste le sue parole:

“Il Napoli sta impressionando tutti. Il bilancio pare essere in positivo nonostante la rivoluzione fatta, questo vuol dire che la dirigenza ha fatto un ottimo lavoro. Spalletti è un grande e ha tutta la mia stima. Le partenze non stanno creando troppi problemi perché quei giocatori erano sopravvalutati mentre questi nuovi innesti al contrario, sono sottovalutati. Volete qualche esempio? L’impronta lasciata ad ogni partita da uno tra Simeone e Raspadori, oppure le giocate di Kvaratskhelia o ancora le chiusure di Kim. Sono acquisti mirati e precisi. Io faccio riferimento ad un grande come Sacchi, perché dice che il gioco ha più importanza del singolo. Chi guardava con sdegno all’inizio del campionato questo gruppo deve ricredersi, visto che ora stanno lottando per lo scudetto con le altre big. La marcia in più è innescata dall’alchimia tra dirigenza, allenatore, tifosi e giocatori”.

Parole piene di fiducia e complimenti per un Napoli spaventoso.