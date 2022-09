CorrSera – Napoli incubo del Milan a San Siro: gli ultimi risultati parlano chiaro

Il Milan non vince contro il Napoli, a San Siro, esattamente da 8 anni.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, secondo cui risalirebbe a gennaio 2014 l’ultima vittoria contro gli azzurri dei rossoneri tra le mura amiche. Una striscia negativa che sembra non avere fine, nonostante gli ultimi risultati del Milan in casa, dove ha avuto storicamente nell’ultima stagione un rullino di marcia importantissimo, statistiche che hanno conferito al Diavolo lo scudetto. Spalletti incastra Pioli come nella scorsa stagione, prendendosi i tre punti, il primato della classifica e una consapevolezza che chiude un trittico un cerchio di quattro vittorie da favola: Lazio, Liverpool, Rangers e Milan.