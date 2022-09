Gazzetta – Non è bastata la spinta del solito Theo: Napoli ordinato

La catena di sinistra, la cui forza quasi sovrumana ha portato il Diavolo alla vittoria della scorsa Serie A, non è stata efficiente come al solito.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui la sola presenza di Theo Hernandez non è bastata per scardinare un Napoli ordinato, messo in difficoltà dalle trame rossonere alle quali ha risposto nel primo tempo uno strepitoso Alex Meret. La spinta del terzino francese ex Real Madrid, senza il sostegno di Rafa Leao, ha sortito il goal del pareggio di Giroud ma per il resto non è stata determinante nell’indirizzare il risultato finale del match.