Repubblica – Il Napoli vola sulle ali delle certezze: Spalletti cambia poco e convince

Il Napoli vince e convince a San Siro.

L’edizione odierna de La Repubblica, stamane, ha parlato della strapotenza degli azzurri. La squadra di Spalletti ha dimostrato sul rettangolo verde di Milano, contro i rossoneri, di costruire i successi sulle certezze di formazione: nessun cambio per il tecnico toscano, l’unica differenza con Ibrox si è vista in attacco con Raspadori al posto di Simeone. Una mediana che ha schermato perfettamente le scorribande di Theo e le incursioni di De Ketelaere, unico errore commesso nel secondo tempo in occasione del goal di Giroud su disattenzione del neoentrato Zerbin sul terzino sinistro francese. Il Napoli c’è, è solido e manda un segnale a fari spenti a tutte le big di Serie A.